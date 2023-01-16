副總統賴清德15日同額競選民進黨主席，在17.59%的投票率下，最終以99.5%得票率及斬獲4萬1840票的情況選上，賴隨即也強調要擦亮民進黨「清廉勤政愛鄉土」的招牌，以及贏回台灣民眾的信任。然而根據《Yahoo》最新舉辦的民調，僅有3成不到的人認為賴清德當上民進黨主席，有助於該黨贏回人民的信任。

入口網站《Yahoo》今（16）日舉辦最新民調，截至晚上8點為止總共有超過一萬九千人參與投票，而在「你認為賴清德擔任黨魁，對民進黨贏回人民信任有幫助嗎？」的問題上，「非常有幫助」的人佔10.8%、「還算有幫助」的人則是19.1%、「不太有幫助」的參與者16.3%、「完全不知道」的高達24.2%，最多人選的項目則是「不知道／沒意見」有29.6%。也就是說，實際上覺得賴清德掌管黨務能讓人民信任的只有29.9%參與者，連三成都不到。

至於「賴清德當選黨主席，會對2024總統大選選情產生影響」這個提問上，11.7%的民眾覺「影響極大」、20.4%是「有所影響」、16.8%選擇「影響甚微」、毫無影響」占21.9%、29.2%的人「不知道／沒意見」。認為會造成影響的三者相加為48.9%，亦是沒有超過五成。

而在「你對賴清德當選民進黨黨魁的結果滿意」這項問題上，回答「不知道／沒意見」的人最多，高達37.6%，「完全不滿意」有12.5%、「不太滿意」是8.4%、「還算滿意」有22.2%、「非常滿意」則有19.3%。單純比較滿意與不滿意的比例為41.5%：20.9%，可見對於賴清德出任黨主席還是比較滿意的。