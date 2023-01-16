在貨運費與喪葬費之間的博弈？有男子在網上分享路上遇到的「奇景」照片，從照片中可見，拍攝點位於台南市安南區海佃路二段上，前方車輛都在停等紅燈，豈料，卻看見1輛雙載機車，竟然就將桌子「卡在脖子」運送；原PO也在貼文寫下「沒有超『勇』的脖子可是辦不到的！」，網友見誇張的景象表示「原來還能這樣載，高手在民間，失手又要在陰間了」、「硬頸精神」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中拍攝地點位於台南市安南區海佃路二段上，一處紅綠燈口前，1輛雙載機車上，驚見騎士用肩膀與脖子直接將一張桌子卡在上頭運載；對此，原PO也在貼文寫下「沒有超『勇』的脖子可是辦不到的！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「原來還能這樣載，高手在民間，失手又要在陰間了」、「危險！這種小車禍雷殘都可能出人命」、「勇伯（脖）」、「硬頸精神」、「雙載欸，果然沒有什麼辦不到，只有想不想」、「可能卡住了，要去消防隊」、「這是在貨運費與喪葬費之間的博弈」。