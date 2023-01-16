《物的應許》是黃贊倫連結近年創作的集合體，建構創作與「物」之間關係的新認定，藉創作時與記憶對話，思考著物與人、物與創作者的關係重塑下，所產生的意義。（鄧博仁攝）

《物的應許》是黃贊倫連結近年創作的集合體，建構創作與「物」之間關係的新認定，藉創作時與記憶對話，思考著物與人、物與創作者的關係重塑下，所產生的意義。（鄧博仁攝）

黃贊倫將物件、肖像、主機板再次的「叫出」後再封存成一件件固態的作品，他並不想還原真實的故事，而是留給觀者許多想像。（鄧博仁攝）

黃贊倫將物件、肖像、主機板再次的「叫出」後再封存成一件件固態的作品，他並不想還原真實的故事，而是留給觀者許多想像。（鄧博仁攝）

黃贊倫將物件、肖像、主機板再次的「叫出」後再封存成一件件固態的作品，他並不想還原真實的故事，而是留給觀者許多想像。（鄧博仁攝）

「全都是我的，但無一為我所有， 無一為記憶所有， 只有在注視時屬於我 。」黃贊倫在關渡美術館《物的影許》展覽中引用維斯拉瓦．辛波絲卡 《旅行輓歌》作為展覽開端。

黃贊倫《物的應許》作品來自生活中朋友及個人的肖像、主機板及隱密封存過往的記憶等。這些記憶停留在繪畫、裝置或專輯裡，逐一地鏈結了藝術家過往的足跡。黃贊倫將物件、肖像、主機板再次的「叫出」後再封存成一件件固態的作品，他並不想還原真實的故事，而是留給觀者許多想像，藉由塑形、掩蓋、重組等，不斷地賦予了物在時間序上的綿延。觀者藉由碎片式地窺視，產生新的並屬於自己的故事。

《物的應許》是黃贊倫連結近年創作的集合體，建構創作與「物」之間關係的新認定，藉創作時與記憶對話，思考著物與人、物與創作者的關係重塑下，所產生的意義。例如行走到歐洲、日本等地所拍下的照片，輸出裝在框上，再將旅行的座標標示於作品中，讓這不能再往前發展的瞬間照片，繼續產生新的意義，當觀者看到作品中，有自己曾經驗過的過往，而勾起片片的記憶，回應著辛波絲卡 《旅行輓歌》中，「只有在注視時屬於我」。

在這些藝術家收藏來的「物」、「語」變成了創作中封存的記憶再展示，黃贊倫已從「私人話語」，藉由作品轉向公共空間的展演時，而成了無限的新話語，就如同自身「珍奇櫃」轉向公共開放的「博物館」的歷史過程。而此次的展覽《物的應許》即是黃贊倫在創作路程中，從珍藏、蒐集、遺留等創作「物」的應許。

時間：即日起至2023年3月12日（日）

地點：國立臺北藝術大學 關渡美術館二樓展覽廳

免費參觀