高爾宣擔任2023新春號封面人物。(潮旅Ciao提供)

高爾宣擔任2023新春號封面人物。(潮旅Ciao提供)

高爾宣發行第三張正規專輯「Journey」，擔任潮旅2023新春號封面人物，從零到越來越受粉絲喜愛，甚至不少藝人公開表示想跟與他合作，面對各方肯定，高爾宣靦腆起來，頻頻搖頭說「不敢當…」，問他想跟誰合作？他直說：「我仍有不足之處，每位與我合作的人我都很感激，假如一定要講出名字，我想應該是ØZI與瘦子，意外吧！我沒有回答你以為那種遙不可及的大人物，我不好高騖遠，這兩位不光好友外，也是工作上很敬重的伙伴，他們是我目前自認，已經準備好可以合作的人。」

專輯「Journey」意謂旅行，有時間，高爾宣會選擇曾去過幾次的泰國，畢竟熟悉當地的感覺，但假如是「初體驗」，他則會選擇巴黎，「因為朋友日前有去！回來後沒說那邊有多好玩，只對我說『你這輩子一定要去這個地方一趟！總之去了你就懂了…。』就這樣便說服了我，但我想我會去潛水、逛展，感受當地文化氣息與和煦陽光啦！」

至於印象中最深刻的旅行，高爾宣沒講前自己就先笑出來，「肯定是普吉島那次！我有個好友，是台灣與巴基斯坦混血兒，天生皮膚黝黑，記得我們在當地餐廳吃飯時，服務人員都以為他是導遊，然後就對著他用當地親切的語言跟他寒暄，一開始，我覺得是很可愛的小誤會，但沒想到，後來去其他餐廳也如出一轍，實在超有意思的經歷，不過…我這位朋友卻沒什麼實質貢獻，因為他沒因為這樣，讓我們在點餐上有任何優待…真是的！」

旅行過程中，高爾宣也坦承不是個「手機先吃大餐」，用攝影做紀錄的人，「我絕對不是！出去玩，我基本上手機不會開的，例如外出購物，若不需要手機在身，我就不攜帶，除非工作上才會看手機，我不是個被手機束縛的人，手機對我來說最常拿來用的，就是玩遊戲！而且我也很少關注社群。我覺得當你有時間，想把當下看到的東西分享給大家時，代表你活在那個手機裡，而你，只是想訴說你正在那個地方，但…其實你並沒有好好享受那個當下。」。

2022年事業與愛情豐收，雙贏的高爾宣，沒因此感到「飄飄然」，反而更踏實誠懇的築夢，未來期許上給了個超平凡的答覆，「我想要拓寬自己的音樂領域，創作出更多不同的音樂，為下一張專輯做更多延伸，讓粉絲有不一樣的感受，同時，團隊也正在協助規劃巡迴演出，甚至有朝海外前進的想法，包括下半年演唱會佈局，因為我想更貼近，去聆聽粉絲的反餽！而生活上，我則希望心態上保持這份動力，就算遇到困難，也能用正面態度去接受與面對，一步一腳印的好好往前走。」