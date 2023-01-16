在外界擔心白俄羅斯恐被捲入烏克蘭衝突而與莫斯科並肩作戰之際，明斯克（Minsk）當局今天宣布與俄羅斯在白俄境內展開聯合空軍演習。

法新社報導，白俄國防部宣布，白俄和俄羅斯「航空部隊聯合戰術飛行演習」已經展開。白俄國防部稍早指出，這項演習將持續到2月1日。

國防部在聲明中表示：「這項演習主要目的在於提升戰鬥訓練任務聯合演練的操作相容性。」白俄所有軍用機場全面參演，演訓內容包括空中偵察、邊境聯合巡邏、戰術空中突擊登陸、貨物運送和傷患後送等。

官員強調演習屬防禦性質。

白俄國防部的加密通訊軟體Telegram頻道昨天發布安全委員會（Security Council）第一副國務秘書穆拉維科（Pavel Muraveyko）談話稱：「演習純屬防禦性質。」他強調，白俄與烏克蘭接壤邊境情勢「不太平靜」，不過明斯克準備應對烏克蘭的「任何挑釁行動」。

白俄允許俄羅斯以白俄領土作為對烏克蘭攻勢的跳板。但白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）堅稱不會對烏克蘭派兵。

明斯克去年10月宣布與莫斯科組建聯合區域部隊，有數以千計俄羅斯軍人抵達這個前蘇聯國家，令外界擔憂白俄也將出兵烏克蘭。