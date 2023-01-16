日本和印度16日在日本東京附近舉行首次聯合空中演習，雙方共同聲稱要加強安全和防務關係，聯合面對中國在亞太地區日益強硬的態度。

《法國國際廣播》引述日本防衛省的話說，日本與印度於東京東北部的百里空軍基地進行為期11天的演習，日本調動日本自衛隊的8架F-2和F-15戰鬥機，印度空軍則有150名軍人參加。

日本與印度兩國的外交和國防首長曾於2019年11月在新德里的一次會議上決定進行聯合演習，但由於新冠病毒大流行，聯合軍演被迫推遲。

#VeerGuardian2023 Hallmark of JASDF that it emblazons the rich tradition of Japanese visual art proudly on its steeds. A random compilation, credits to original photographers pic.twitter.com/ucXuizog7r — Hamlet (@IACTwo) January 11, 2023

報導說，日本、印度、美國和澳大利亞於2007年發起「四方對話」的非正式聯盟，並於2017年圍繞共同目標願望重新啟動，將以共同的行動制衡中國在亞太地區日益增長的經濟、軍事和科技影響力。

近幾個月來，日本與盟國舉行了幾次聯合軍事演習，目前正在對日本國防政策進行重大改革，聚焦增加對抗中國的軍事力量。12月，東京批准了一項新的國家安全戰略，到2027年，日本年度國防預算將增加一倍，從佔GDP的1%左右增加到2%。

日本首相岸田文雄上周在訪問歐洲和北美期間會見了其他5個7國集團國家的領導人，期間宣布了與倫敦的軍事協議以及將日美安全條約延伸至太空。