SOGO福袋大獎初一限定：星宇航空東京雙人來回機票。（SOGO提供）

SOGO台北店福袋初二限定：華泰瑞苑瑞苑套房一泊二食。（SOGO提供）

SOGO百貨台北店照慣例，於每年大年初一至初三推出限定福袋，邀民眾來添過年喜氣，今年1月22日至1月24日舉辦「福兔袋好運」活動，共推出破萬個福袋，購買福袋商品，即可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡，有機會刮中限定大獎暢遊陸海空大獎。

初一大獎有「星宇航空東京雙人來回機票」乙名，市價約4萬6000元、初二限定「華泰瑞苑瑞苑套房 一泊二食」乙名，市價約3萬1856元、初三限定「野漾莊園大樹屋一泊四食」乙名，市價約2萬800元等

好禮，好運刮刮樂共限量8000份，刮完為止。另初一到初三天天再加碼抽捷安特e’Bike折疊電動輔

助自行車EXPRESSWAY E+，市價3萬2800元，初一到初三每日抽出乙名。

而SOGO台北店各業種在CNY指定期間，消費滿額再抽好禮。大獎包括周大福金兔迎福純金擺件、SOGO禮券1萬元、dyson Digital Slim Fluffy輕量無限吸塵器等。