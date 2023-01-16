台北市長蔣萬安上任，力拚大巨蛋4月完工、年底試營運。蔣萬安上任後16日首度進入大巨蛋工地視察，在副市長李四川等人陪同下，視察大巨蛋園區辦公棟及大巨蛋球體內部，掌握大巨蛋完成時間與蛋體內設備安置是否合乎棒球比賽及觀看棒球干擾因素降低。
大巨蛋完工在即，公安及觀球品質將會成為試營運時面對的問題，蔣萬安視察大巨蛋內部工程時表示，大巨蛋體育園區最高容留人數為5萬9833人，15分鐘內疏散5萬人，北市府後續依定會進行相關測試、勘驗，一切符合規定，才會核發使用執照。此外，蔣萬安巡視時點出座椅淺色，白色棒球恐遭「吃球」及鄰近攝影壕溝座椅視野被擋住，未來試營運時必須要實測，還給球迷一個舒適看球場館及球員安全的比賽環境。
國人期盼20年大巨蛋要完工，蔣萬安市長受訪宣布，第一場正式比賽絕對會以本土球員比賽為主，目前規畫是朝邀請成棒隊比賽，壓力測試也會透過球員實際回饋，進行場地調整，「最重要是確保球員比賽過程不會受傷，安全第一絕對是我們首要條件。」
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