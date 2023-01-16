農曆春節將至，不少人都會到年貨大街採購。日前一名女網友表示，去台北市迪化街某店購買果乾時，店員說：「差一點點200元，要不要湊？」一問之下才知道所謂的「差一點點」是差了50元，讓這名女網友覺得滿頭問號，回家後越想越覺得奇怪，重新秤重才發現，原來自己被店員呼嚨了。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，昨（15）日去迪化街買了蘋果乾、芋頭條，店家標榜每100公克價格85元，結帳時店員還說，「差一點點200元，要不要湊？」原PO詢問，目前的重量多少錢，店員回應150元，讓她覺得無法接受，直說：「差了50元說差一點點？」

回家路上原PO越想越不對勁，認為顧客根本看不到店家秤子上的任何數字，懷疑店員說的價格可能高於她買的量，便拿出電子秤測量，果不其然只有137.4公克，若照店員所說的「每100公克價格85元」，這樣的份量應該是116元，等於被拐了34元，原PO無奈：「我想應該有很多冤大頭，就這樣被店員呼嚨了！」

女網友回家後重新秤重，發現僅有137.4公克。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，不少網友感到憤怒，「這種老闆都先坑人再喊生意差」、「秤不給看的都有問題」、「這種不是一大包才250」、「你知道迪化街過年這15天，1天的攤位租金要多少嗎？不往你身上灌，怎麼補得回來」、「我上次是帶著電子秤逛迪化街，店員都不說話了」、「100克85元，1斤600克要510，超貴的」。