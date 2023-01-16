立法院日前三讀通過《平均地權條例》修正案，前台南縣長蘇煥智今天表示，其中一項規定就是防止以預售換約轉售方式炒房，但立法才剛通過，內政部馬上大放水，對現有預購投資客特赦。民進黨大敗後，仍然不改其圖利財團炒房的本性，「好像教訓得還不夠！」

蘇煥智今晚透過臉書表示，各界對於「平均地權條例」修正案打擊炒房的期待很高，其中主要一項規定就是防止以預售換約轉售方式炒房。因而本次修法，特規定「預購換約轉售限制」。結果1月10日立法才剛通過，內政部馬上大放水，對現有預購投資客特赦。

他說，法律上所謂「不溯及既往」是指對於立法通過生效前已經發生的轉售換約行為不追溯。並不是指立法生效前已經預購者，不受「換約轉售限制」。修法生效前已經預購者是否排除在換約轉售限制，這是立法者的立法權衡，如果沒有明文規定予以排除，就是不排除的意思。

蘇煥智強調，將修法前已經預構者，在修法後限制其未來換約轉售，正是本次立法的目的，並沒有違反「不溯及既往原則」。反而是內政部為了圖利炒房集團，刻意曲解「不溯及既往」而搞限縮解釋大放水，誤導社會視聽的「認知作戰」。

他砲轟內政部，才剛公布2022新生兒祇有13.8萬人，人口斷層危機已陷入不可逆的危機，卻仍屈服於少數炒房集團。民進黨大敗後，仍然不改其圖利財團炒房的本性。好像教訓得還不夠！