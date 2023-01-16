萬眾期盼的農曆年節長假即將到來，過年期間家庭成員陸續返鄉，家戶垃圾勢必增加，高市府環保局宣布，大年初一到初三停止收運垃圾，初四雖然遇到固定停收垃圾的周三，但為了避免垃圾堆積過多，環保局仍會出動清潔隊加強清運，這也是高雄市睽違102周再次於周三收運垃圾。

高雄市平時周三、周日固定不收垃圾，但即便今年大年初四遇到周三，為了避免民眾家戶垃圾堆積過久，並減緩垃圾清運爆量的問題，環保局清潔隊仍將出動並加強垃圾清運作業，特別的是，這是高雄市睽違102周再次於周三清運垃圾。前次是2021年2月10日（小年夜）農曆年前執行加強清運作業。

過年期間家庭成員陸續返鄉，加上台灣有歲末年終大掃除的習俗，農曆年節期間垃圾製造量勢必增加，雖然今年農曆年節連假長達10天，但高市府環保局宣布，垃圾清運時間僅大年初一至初三（1月22日至1月24日）停收3天，除夕（1月21日）及初四（1月25日）均有提供垃圾清運服務。

由於今年大年初四適逢周三，環保局特別透過環保局官網、臉書、錄製市長口播語音檔於垃圾車播放及懸掛布條、印製宣傳單隨垃圾車發放等多元管道宣導。同時協請市府新聞局於高雄市有線電視新聞跑馬訊息、高雄電台口播宣導、新聞局LINE及臉書發布相關消息。

環保局呼籲，大年初一至初三垃圾停收3天，民眾可事先將垃圾分為「一般垃圾、廚餘、資源回收物」3大類，確實打包後，再配合垃圾清運時間交由垃圾車及資源回收車收運，切勿隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻，造成環境衛生問題。

環保局長張瑞琿補充，今年大年初四加強為民服務，各區清潔隊除白天起加強清運垃圾外，特依原清運路線加強夜間清運，但各行政區詳細收運情形因地制宜而略有不同，民眾可電話向當地清潔隊洽詢，或上環保局官網「春節清運專區」查詢相關資訊。