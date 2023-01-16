馬來西亞創作才子黃明志擁有多首熱門歌曲，性格也很不拘小節、想說什麼就說什麼，最近他突然在IG指控一名大咖男星，硬上他的朋友還不戴保險套，提供線索「愛國」和「講粵語」等，引起網友們瘋猜到底是誰；黃明志今（16日）晚再度發聲，說明自己沒有蹭熱度，更解釋女方為何不報警，情緒相當憤怒。

黃明志14日透過IG限時動態，指控一名大咖男星硬上小妹妹（黃明志朋友），不做安全措施戴上保險套，痛批如果事情曝光，他就會被逮捕和「牙籤」成為室友，還強調他是有「愛國心」的男星；文中提到的牙籤，暗指因強姦等罪刑正在吃牢飯的吳亦凡，另外黃明志還使用一串粵語，被推敲該男星是香港人。

黃明志在IG二度替朋友發聲，解釋女方遭侵犯為何不報警。（圖／摘自黃明志IG）

在消息引起熱烈討論後，網友也瘋狂猜測大咖男星的身份，有香港人氣偶像被點名，導致一些粉絲出征黃明志，批他在蹭熱度；黃明志忍不下這口氣，今晚在IG發文駁斥自己只是在私人空間寫下看法，被公開訊息不關他的事。

另外黃明志也回應不公開男星名字的原因，因為受害女方不願意，不敢報警有苦衷，擔心自己就算跳出來指控，可能會遭粉絲謾罵，甚至會聽到「她自動送上門的」這種話，說不定會被網路霸凌到做傻事，只能作罷。

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