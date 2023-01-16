宜蘭台7線明池至百韜橋路段，預計18日起至31日暫停施工管制，放寬全天通行，以配合春節期間疏運及旅遊需求。（公路總局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭台7線明池至百韜橋路段日前受尼莎颱風等影響，道路沿線路基流失及多處邊坡坍方，經公路總局第四區養護工程處獨立山工務段調派大量機具及人員搶修，目前階段性完成修復邊坡保護、道路補強及瀝青混凝土鋪設等工作；預計18日起至31日暫停施工管制，放寬全天通行，以配合春節期間疏運及旅遊需求。

台7線65K至85.5K、明池至百韜橋路段，預計1月18日起至31 日春節期間暫停施工管制，放寬全天通行；搶修團隊提醒，山區易起濃霧視線不佳，請用路人注意路況、小心駕駛；另如遇天候不佳，強降雨、濃霧無法監看邊坡或持續落石有擴災之虞時，仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行。

公路總局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw 或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。