桃園市消保官為避免年菜「照騙」引發消費爭議，16日邀請年菜業者現場開箱擺盤，法務局長賴彌鼎（中）也一一檢視有無圖文不符。（蔡依珍攝）

桃園市消保官為避免年菜「照騙」引發消費爭議，16日邀請年菜業者現場開箱擺盤。（蔡依珍攝）

桃園市消保官為避免年菜「照騙」引發消費爭議，16日邀請年菜業者現場開箱擺盤。（蔡依珍攝）

桃園市消保官為避免年菜「照騙」引發消費爭議，16日邀請年菜業者現場開箱擺盤。（蔡依珍攝）

為避免年菜「照騙」引發消費爭議，桃園市消保官16日邀請3家年菜業者，現場開箱擺盤，確認圖文相符，消保官指出，年菜爭議近4成都是圖文不符，其他還有遲到、缺件、瑕疵等糾紛，不諱言跟擺盤技巧、加熱方法息息相關，除呼籲民眾按照建議方法加熱，若有糾紛務必拍照存證，才有機會申訴。

周六就是除夕夜，家家戶戶慶團圓，主任消保官李大鵬說，農曆年後，年菜諮詢電話進線量都會暴增，有35％到40％都是抱怨圖文不符，像是內容物份量不足、大明蝦變小蝦米等，最常有糾紛的就是佛跳牆，文宣照片食材豐富、魚蝦肥美，實際煮完卻大幅縮水，抱怨連連。

李大鵬不諱言和擺盤技巧和加熱方式相關，像是魚翅可能因攪拌化開、鮑魚因過度加熱縮水等，因此今年特別邀請桃園在地且營業規模較大的3家年菜工廠：佳佳農食品、好得壯食品（一吉膳）和欣光食品（大成），現場開箱冷凍包裝加熱擺盤，證明和大潤發、家樂福、愛買等通路鋪貨的照片相符，消保官們也從中發現業者烹煮講究，要求業者加強說明食材料理方式。

大成集團關係企業、欣光食品公司研發長陳啟文說，公司主打將餐廳桌菜冷凍包裝，特別著重在加熱方法，反覆實驗以利民眾帶回家後也能完美呈現，他鼓勵用「一指神功」電鍋加入，看清加水量，避免過度加熱破壞美味。業者也不諱言，過年宅配量大，約有2％遇到破袋或失溫狀況，呼籲民眾收到時先檢查，如有問題立即反映，若有庫存還能業務親送讓民眾慶團圓。

消保官提醒，食品廣告及標示是消費者可以瞭解所購買食品內容或成分的唯一管道，業者如果隱藏或誤給了重要的食品資訊，其後果輕則令消費者受騙上當損失財產，重則甚至連健康、生命都會受到損害。因此，消費者保護法從積極面的角度，要求食品業者必須履行廣告內容，也就是說已經承諾給付的內容物，業者就必須確實給消費者。而食品安全衛生管理法則從保障面的角度，定義食品業者廣告真實的義務，要求廣告內容不得有不實、誇張或令消費者易生誤解之情形。若違反規定者，依《食品安全衛生管理法》可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。