英國媒體報導，沙烏地阿拉伯一位著名改革派法律教授因涉嫌犯罪面臨死刑，罪名包括擁有推特（Twitter）帳號和利用WhatsApp分享被認為與當局立場「敵對」的新聞。

「衛報」（The Guardian）報導，65歲的卡尼（Awad Al-Qarni）於2017年9月被捕。當時甫被立為王儲的穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）自此開始大力打壓異議人士。

卡尼的兒子納瑟（Nasser）詳細告知衛報，父親面臨哪些指控。納瑟去年逃離沙烏地，目前居住在英國，並正在英國尋求庇護。他說，檢察官已要求對父親判處極刑，但法院尚未作出正式判決。

卡尼在沙國當局控制的媒體上被視為「危險的傳教士」，但持不同政見者認為，他是一位重要且備受推崇的知識分子，在社群媒體上擁有大批追隨者，包括200萬名推特粉絲。

A prominent Saudi Arabian preacher, Awad al-Qarni, facing the death penalty, has been charged on his use of social media accounts and messaging apps, according to court documentshttps://t.co/C0P7Xq6ASr — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 15, 2023

人權倡議人士和流亡在外的異議人士警告，沙烏地當局正對被認為批評政府的個人進行新的嚴厲鎮壓。去年8月，英國里茲大學（University of Leeds）博士生、育有2個孩子的席哈（Salma al-Shehab）因擁有推特帳號並追蹤和轉推異議和活動人士推文，遭判處34年徒刑。另名女性卡塔尼（Noura al-Qahtani）也因使用推特被判45年監禁。

納瑟提供的起訴文件再度證明，自王儲穆罕默德．沙爾曼正式執政以來，在沙國境內使用社群媒體和其他通訊方式已被列為犯罪行為。

根據起訴書，卡尼承認使用以自己為名的社群媒體帳號 @awadalqarni，並「利用一切機會…表達他的意見」。他也承認參與WhatsApp聊天，並被控參與讚揚穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）。此外，起訴書還提到卡尼明顯有使用Telegram，並曾創建Telegram帳號。

諷刺的是，沙烏地政府和國家控制投資者最近還增加了在美國社群媒體平台（包括推特和臉書）以及迪士尼（Disney）等娛樂公司的持股。

沙烏地的阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）是馬斯克（Elon Musk）接管推特後的第2大投資者。在2017年所謂的反貪行動期間，阿瓦里德親王曾遭拘留83天。此後他坦言，自己與當局達成互相「理解」後獲釋，他還說這是「我和政府之間的機密和秘密」。

沙烏地主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund）也分別增持Facebook和其母公司Meta的股份。

人權組織「緩刑」（Reprieve）的中東和北非負責人巴尤尼（Jeed Basyouni）表示，卡尼的案件符合該組織觀察到的趨勢，即學者和學術界人士會因發布推文和表達觀點而面臨死刑。

巴尤尼說，沙烏地一直試圖樹立該國大力投資科技、現代基礎設施、體育和娛樂的正面國際形象，「然而，與此同時，這與我們看到的案件完全不一致，該國的檢察官——在王儲的指導下——因為民眾的意見、推文、對話而要求將他們處死。這些人並不危險，他們也無意呼籲推翻政權。」

沙國政府並未回覆衛報的置評請求。