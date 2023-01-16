新任桃園市警察局長吳坤旭（右），16日在桃園市長張善政監交下上任。（蔡依珍攝）

桃園市警察局長許錫榮（左起）提前退休，在警政署副署長陳永利、桃園市長張善政監交下，新任警察局長吳坤旭16日上任。（蔡依珍攝）

桃園市警察局長許錫榮（前排左起）提前退休，在桃園市長張善政監交下，新任警察局長吳坤旭16日上任。（蔡依珍攝）

一行人在警察局前合影。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政16日主持警察局長交接典禮，他除感謝榮退的許錫榮，細數許任內積極阻詐為民眾守住財產、以及科技偵查打擊不法的豐功偉業，期許他退休後仍能成為支持警界的力量。張善政也提到過年將至，景點人潮、車潮需要員警主動積極紓解，更點名去年底「青埔寨求職詐騙案」、今年初「黑人」街頭遭槍擊亡等重大犯罪事件，以及毒品入校園等，都需要加強交通和治安，相信接任的吳坤旭憑著過去傑出資歷，有能力將桃園治安守護得更好。

62歲的吳坤旭曾任升格前桃園縣政府警察局督察長、副局長，升格後桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、大溪、楊梅分局分局長、台北市政府警察局松山分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊副總隊長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局督察長、新北市政府警察局副局長、彰化縣警察局局長等職務，這次跳過警政委員直升六都警察局長，也創下紀錄。

張善政說，吳坤旭歷練完整豐富、表現優異，是接續局長職務的最佳人選，與他晤談時，吳坤旭談到過去擔任大溪分局長時，因大溪每逢假日交通擁擠，皆會指派員警前往各處主動疏導交通，讓他十分認同，強調員警必須主動積極，看到地方上有需要就主動著手解決，尤其春節將至，預期桃園多處將湧現觀光人潮，交通面臨很大的挑戰，平時多項工程在市區動工時，也易造成交通阻塞，期許員警能以積極的態度因應。

張善政也談到，打擊詐騙及毒品，是治安工作的重中之重，為了不負民眾對於治安的期待，期許市警局更加努力，遏止柬埔寨人口販運、街頭槍擊等重大犯罪事件，也期許員警不鬆懈，積極攔阻詐騙事件，並阻止毒品進入校園，傷害學童幼苗。他強調，吳坤旭上任後，肩膀上的責任重大，但以吳坤旭過去傑出的資歷，相信有能力將桃園治安守護得更好。

張善政也一一介紹新到任的職務主管，包括兩位副局長分別由屏東縣政府警察局局長劉印宮、苗栗縣警察局局長陳武康調任；督察長由內政部警政署防治組組長沈炳信調任；主任秘書由南投縣政府警察局局長黃永志調任。張善政期許市警局幹部主管未來能合作無間，帶領桃園警察同仁與義警、民防、義交、志工、守望相助大隊等民間組織合作，讓桃園的交通、治安表現更上一層樓。

內政部警政署副署長陳永利談到，新任局長吳坤旭也是他在中央警察大學同期同學，在校表現也非常傑出，資歷優異，並在改制前桃園縣政府、改制後桃園市政府警察局皆出任重要職務，與桃園警政素有淵源，在彰化縣政府警察局長任內，掃除黑幫分子將近200人，攔阻詐騙超過5億，在警政署考核中名列前茅。以吳坤旭的能力，再加上今日新任的副局長、督察長、主任祕書等5位幹部主管，都是警政署一時之選，相信共同努力，一定能在治安、交通、肅槍、掃黑、緝毒、打詐等方面展現良好績效。

陳永利也代表警政署感謝許錫榮局長近42年來，對於警政工作的貢獻跟辛勞，他說許錫榮是他個人就讀中央警察大學時的學長，自學生時代起就非常傑出優秀，服務生涯中，任職最長的是台北市政府警察局，其次最重要的經歷就是服務桃園市政府警察局期間，擔任過大溪、龜山、八德、桃園、中壢分局長，是第一位5任分局長，並且歷任督察長、副局長，最後以桃園市政府警察局長身分榮退，對於桃園市政府警察局及地方警政工作的推展，功不可沒。

張善政也感謝許錫榮在任內結合警力及金融機構，阻攔詐騙有功，為許多民眾守住財產，並積極採取科技執法，以先進科技偵查犯罪、打擊不法，祝福許榮退後除了能享受退休生活，仍能以個人身分參與桃園各項活動，成為支持警界的力量。許錫榮離開時同仁紛紛獻上花束，最後許在掌聲中搭車離去，光榮結束42年警職生涯。