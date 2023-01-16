知名YouTuber阿滴以教英文走紅，背後有個功不可沒的推手，就是阿滴的妹妹「滴妹」，滴妹在2015年協助哥哥成立阿滴英文，曾擔任導演、後製，兄妹倆擁有超高人氣，滴妹也創立了自己的YouTube頻道，更創業當飲料店老闆，年紀輕輕事業就做得有聲有色。近日滴妹飛越南旅行，豪砸400萬越南盾（約5175元新台幣）包船旅行，讓網友看了好羨慕。

滴妹到當地碼頭想體驗當地遊船行程，結果當天遊船行程都滿了，跟團只要花150萬越南盾（1948元新台幣），獨自包船要花480萬越南盾（約6210元新台幣），但因為他們身上快沒有現金，又怕錢不夠用因為當地很多地方不能刷卡，滴妹與友人討論了很久，訂車子的老闆表示可以殺價看看，最後成功以400萬越南盾（約5175元新台幣）談攏，滴妹將身上所有的現金拿出來付船費。

滴妹在越南包船出遊。（圖／滴妹YouTube）

滴妹直呼：「我自己覺得算是很便宜，一個人花（台幣）兩千五包船，隨時想回來就回來，可以在上面吃東西」，包下的船有兩層，空間非常寬敞，還有小廚房可以煮菜，不過後來發現食物不是在船上現煮，是路邊攤的炒泡麵，她用GOOGLE翻譯和船長溝通，表示想先去驚奇洞，船長聽懂後表示可以，滴妹解釋要去的景點是下龍灣，有列入世界文化遺產，被外界稱之為「上帝留給越南的禮物」。

去了當地的許多景點，滴妹最後表示：「我這次非常開心，有點不小心包船，能夠兩個人搭一整艘船都是你的，可以在上面亂玩亂跳、亂拍東西，還可以享受美景，我覺得真的很值得。」滴妹附上拍攝滾草皮的影片，只見她穿著洋裝在船上的假草皮翻滾，完全不怕走光風險，玩得非常開心。

滴妹直接在地上滾草皮。（圖／滴妹YouTube）