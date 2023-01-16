台灣基進黨台南市議員李宗霖指出，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人」；李宗霖質疑，當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？對此，經濟部國際貿易局晚間強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間出現「螺螄粉」販售，已涉及違反進出口等有關法令。

經濟部國際貿易局指出，依現行規定，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。經濟部已召開經跨部會協調，討論有關市售螺螄粉查處事宜，並已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。海關亦將加強稽查，追查不法進口來源。

經濟部國際貿易局強調，海關查獲中國大陸製「螺螄粉」食品，如有涉及私運或虛報，均依海關緝私條例相關規定裁罰，沒入貨品及處以罰鍰，並將進口人移由本部貿易局依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例處以停權2個月至1年，嚴重者可廢止廠商登記資格。

經濟部呼籲，廠商及民眾應提高國安和食安意識，切勿進口未開放食品，進口中國大陸貨品前，應先至經濟部國際貿易局網站或洽詢該局，查明該項貨品是否准許進口，以免觸法。

台灣基進黨台南市議員李宗霖在臉書指控，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰意味濃厚的文字。李宗霖質疑，當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？