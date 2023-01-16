由於強烈大陸冷氣團影響，明（17）日桃園以北及東半部地區整天雲多且有局部短暫雨，入夜到清晨各地氣溫偏低。氣象局表示，小年夜到初四北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；除夕、農曆新年東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升，不過初二大陸冷氣團南下再轉冷。

氣象主播戴立綱分析未來天氣變化。（中視新聞）

氣象局指出，明天桃園以北、東半部地區整天雲多有局部短暫雨，基隆北海岸有大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度方面，入夜到清晨各地氣溫偏低，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他低溫13到15度，沿海空曠地區氣溫再低2至3度，白天北部、宜花溫度回升，高溫約15至17度，其他地區高溫約20至25度，日夜溫差大。

氣象局預測明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三、周四（18日、19日）桃園以北及東半部地區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣氣溫稍回升；周五小年夜（20日）起北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部白天高溫稍轉涼；周六除夕、下周日農曆新年（21日、22日）東北季風減弱，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，北部及東北部白天氣溫回升。

下周一農曆初二（23日）大陸冷氣團南下，北部及宜蘭整天天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；初三（24日）北部及東北部整天天氣較冷，其他地區早晚亦冷；初三、初四（25日、26日）大陸冷氣團漸弱，氣溫逐漸回升。