伊朗是俄烏戰爭當中，少數支持俄羅斯的國家，因此俄羅斯也必須回應，其中較重要的，就是提供伊朗新戰機。一位伊朗議員說，大約今年3月開始，就能開始接受Su-35 戰鬥機。

伊朗伊營的塔斯尼姆通訊社(Tasnim)報導，伊朗國會外交政策委員會成員海達利( Shahriar Heidari)接受採訪時表示，伊朗從俄羅斯訂購的Su-35戰鬥機，將於1402 年初抵達。

伊朗的曆法與國際通用曆不相同，他們的波斯曆(Solar Hijri)以公元曆622年為元年，並以春分(3月21日)為新年第一天，因此今日(2023年1月16日)是波斯曆的1401年的10月26日。海達利所說的1402年初，是指今年3月21日。

這位議員指出，伊朗也從俄羅斯訂購了其他重要的軍事裝備，包括防空系統、飛彈系統和直升機，大部分也都會很快收到。

除了在 1990 年代，伊朗購買的少量的俄羅斯MiG-29戰機外，伊朗近年來沒有購買任何新戰鬥機，空軍機隊仍然是1970年代的美製F-14、F-14、F-5E為主，以及少量的山寨F-5E，防空能力相當脆弱。

伊朗和俄羅斯近幾個月簽署了重大協議，促進雙方的經濟、貿易、能源和軍事合作。

俄羅斯聯合飛機公司 (UAC) 表示， Su-35 戰鬥機是最優秀的現代戰機之一，有優秀的超機動性、速度與程度，以及先進的雷達與各種先進武器。