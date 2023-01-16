歐洲王室成員今天將齊聚希臘首都雅典，參加希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）的喪禮。他出生時是王子，1964年登基，但到了1974年希臘廢除君主制。

路透社報導，康斯坦丁二世與英國國王查爾斯三世（Charles III）同為前希臘國王喬治一世（George I）的曾孫，他也是英國王儲威廉王子（Prince William）的教父。1974年希臘廢除君主制後，康斯坦丁二世大部分時間都在流亡。他上週在雅典一間醫院去世，享壽82歲。

來自歐洲各國王室的成員，包括英王查爾斯的胞妹安妮公主（Princess Anne）夫婦，以及西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Letizia）等，將前往雅典市中心的東正教都主教座堂（Metropolitan Cathedral）參加喪禮，喪禮將受到嚴格安全管制。

希臘大主教伊羅尼莫斯（Ieronymos）將主持預計於格林威治標準時間10時開始的喪禮。

只有200名賓客能參加這場喪禮，其中包括希臘的船業大亨、商人和其他菁英人士。來自丹麥、挪威、瑞典、比利時和盧森堡的王室成員也在嘉賓名單上。

1940年出生的康斯坦丁二世是希臘前國王保羅（Paul）和王后弗雷德里卡（Frederica）的獨生子，1964年登上王位，1967年底因軍人政變流亡國外，1973年遭到軍政府罷黜，1974年軍政府垮台，全民公投依然放棄君主制，康斯坦丁二世成為末代國王。