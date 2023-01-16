龜山派出所與壽山巖觀音寺冬令救濟發放白米。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山派出所與壽山巖觀音寺冬令救濟發放白米。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

坪頂派出所與警友站站長共同慰問田姓老婦。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

坪頂派出所與警友站站長共同慰問田姓老婦。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山分局各派出所與社福團體昨日紛紛前往轄內弱勢家庭傳遞愛心；大埔派出所透過區公所與里長得知73歲黎姓老翁身患多病且獨居無依，帶著民生物資前去關心；龜山派出所與桃園壽山巖觀音寺，每逢年節皆會舉辦冬令救濟活動，發放白米等物資給在地弱勢居民、回饋鄉里；坪頂派出所與警友站夥伴一同慰問困苦家庭，贈送生活用品給孤苦獨居靠拾荒維生的70歲田姓老婦，龜山分局員警們的種種暖心之舉，希望能讓弱勢居民在春節寒冬中感受到溫暖。

大埔派出所警員陳彥廷、林雅棠透過區公所及樂善里里長黃錦芳得知，轄內居民黎姓獨居老翁身患多項慢性疾病，需仰賴鼻導管維持呼吸，平時依靠老人津貼維生及龜山家庭中心提供照護，但黎翁仍對生活保持樂觀，警方趁著年節前夕特地贈送泡麵、罐頭等民生物資，希望讓獨居的黎翁感到不孤單。

龜山派出所受邀參與壽山巖觀音寺「冬令救濟」活動，關心弱勢及清寒家庭，一同發放白米等物資，結合警力與民間廟宇，深入關懷轄內需要幫助的居民，將在地資源回饋鄉里，讓民眾在年前期間感受到社會溫暖與關懷，並且把愛傳出去。

坪頂派出所所長孫維鴻，會同警友站站長陳文昌及警友夥伴林志龍、紀馨淳，一齊至田姓老婦家中關懷慰問，田婦膝下無子，於4年前丈夫過世後便獨自生活，只能拖著老邁的身軀四處撿拾回收物變賣過活，坪頂所員警得知田婦處境，只要路過田婦家皆會順道探望，這次與警友夥伴備妥民生物資及保暖用品，希望讓困苦家庭不愁生計、安心過年。

龜山分局分局長蔡啟仁提醒，年節將至人人都盼望有個好年，近日天氣寒冷，民眾除了多加關懷家中年邁長輩外，若發現身邊有需要幫助的弱勢家庭，皆應秉持人飢己飢人溺己溺的精神，友善通報警察機關與各區家庭中心，讓春節期間不僅充滿年味，也散發滿滿的人情味，期盼透過龜山警拋磚引玉，喚起大眾的愛心，共同攜手用溫暖的雙臂來扶持弱勢族群。