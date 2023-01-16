不滿被按喇叭示警？ 貨車再度追上「硬切擦撞」還肇逃

哇塞！現在路上的車這麼兇？有駕駛行經在桃園市龜山區長壽路上，當綠燈起步時，發現內車道有輛貨車要右切貼太近，他趕緊長按喇叭示警，並被迫往外側車道移動，後來他超過1輛轎車後，左切回中線，豈料，換該輛貨車長按喇叭，閃著右方向燈逼車硬切，下秒，2車便擦撞，而貨車竟直接肇逃。

一名男子幫友人在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段影片，影片拍攝地點位於桃園市龜山區長壽路上，從駕駛的行車紀錄器可見，當前方路口綠燈亮起後，內線車道有輛貨車閃起右方向燈要切入他行經的中線道路，由於，該貨車車身太過於接近，他趕緊長按喇叭示警，不過他也被迫擠到外側車道。

隨後，他從外側車道行駛，並看到前方無車，加快速度，然後超過一輛轎車後，切回中線道路，沒想到，該輛貨車竟然又從內線車道，長按喇叭閃著右方向燈，硬是要切入他的前方，但是左前方仍有另1輛小貨車在前方，他便遭貨車擦撞，而該貨車擠出去後，整輛車還向右搖晃了一下，並隨即肇事逃逸，留下他停在路中央打電話報警。

原PO也在貼文寫下「哇塞！現在路上的車這麼兇喔？！不讓他插，腦羞追上來硬要切過來，擦撞還肇逃，車上乘客手部受傷已驗傷，準備提告」。

影片一出，網友紛紛留言表示「非常沒品的貨車司機，吉了吉了，趕緊年終加碼」、「往左邊用力一頂他一定翻車的，這種的就該告到底」、「你車上有小孩，他還敢這樣開啊」、「告肇事逃逸、故意殺人」、「現在是撞了都先跑在說，台灣的法律還有什麼用」、「不管怎樣貨車就是肇事逃逸，這沒什麼好說的」。

不過也有網友認為，「讓一讓世界更美好」、「你這距離都讓第一台了，何不要煞車踩一點讓他過」、「你也不惶多讓」、「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」、「浪費很多時間跟精力 這下虧大了」、「載小孩的話，對方再怎麼賤我通常都會讓」。