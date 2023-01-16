民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。而賴清德接下來也要想辦法和新內閣磨合，尤其前副總統陳建仁也有可能出任行政院長，外界也猜測恐怕陳建仁也會參選未來的2024。對此，前立委郭正亮15日表示，「如果陳建仁要選總統，也要表現出改革的力道，不然也不會有得分」，引發討論。

郭正亮15日在網路節目《新聞大白話》中表示，「如果陳建仁要選總統，也要表現出改革的力道，不然也不會有得分」，郭正亮直言，「現在的狀態就是民進黨剛輸完，不是只有賴清德在救民進黨而已，行政院長也是，既然最後答應要接下來，那就是要知道自己的使命是什麼」。

郭正亮最後更說，「若是陳建仁沒有本事選2024，那就要趕快支持賴清德」，郭正亮強調，「如果在一、兩個月內這個還不明朗，那個改革的力道沒有出來，黃金時間就過了，2024就相對困難，就期待國民黨在發揮優良分裂傳統」。