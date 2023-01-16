汪小菲前年和大S離婚後，就跟大陸女星張穎穎傳緋聞，但張蘭不看好這段戀情，頻公然罵張穎穎，近日還在對方的直播中嗆：「就憑你是個心機女」，讓張穎穎忍無可忍，16日發文反擊張蘭，並PO拒絕汪小菲求婚的對話截圖，認了兩人情斷。夾在中間的汪小菲，16日下午被發現在張蘭的直播裡留言嗆親媽：「別立人設了」，引起熱議。

張穎穎最近在直播中哭訴：「憑什麼，要我來承擔這些東西呢？」疑不滿汪小菲跟女助理雯雯關係曖昧，張蘭見狀非但沒安慰，還留言補刀：「就憑妳是個心機女」。對此，張穎穎今（16日）不忍了，直接在微博PO文向張蘭喊話：「真不知道你是真心愛您兒子還是為了流量每天罵人。」

張穎穎接著公開和汪小菲的對話截圖，只見男方苦苦哀求她回到身邊：「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生好多個小Baby」等，但張穎穎堅決分手，要汪小菲「好好聽你媽媽的話吧」。

對此，張蘭未理會張穎穎的發文，16日下午照常開直播帶貨，有眼尖的網友發現，汪小菲忽然現身張蘭的直播間，還留言罵媽媽：「別立人設了！」不過張蘭沒有任何反應。

汪小菲在張蘭的直播裡留言：別立人設了。（圖／微博＠吃瓜衝浪日記）

大陸網友截下汪小菲的留言截圖，轉PO到微博供群眾吃瓜，網友紛紛批評：「他真的是媽寶男又極度情緒不穩定的牆頭草一枚」、「養出這種兒子真是造孽，不如生塊叉燒」、「蘭姐單飛吧扔了這個拖油瓶」。