這樣的理由你能接受嗎？一名新手媽媽表示，本想說安親班在農曆春節時有10天不用上課，收費用應該會有所調整，不料詢問過老師後，對方超直白地回覆：「家長沒繳費老師薪水會變少」，貼文一出，意外引發兩派網友論戰。

「我想法太天真了！」原PO在臉書社團《小一聯盟》發文表示，日前拿到安親班一月份的繳費單，本以為春節放假，孩子不用去安親班，學費會因此變得比較便宜，但原PO詢問安親班老師後被告知：「過年家長沒繳費，一月份老師薪水就會變少」。

貼文曝光後，不少網友認為安親班的收費相當合理，紛紛留言，「妳過年一周沒上班，薪水也沒變少啊」、「這邏輯⋯公司老闆是不是這個月也應該少給妳一周的薪水？」、「我曾經也這樣想過，但老師說的很正確」，而原PO也在留言串解釋，因為自己是新手媽媽，所以不太了解安親班的計費規則。

然而也有一票網友不能認同這種收費方式，「老師薪水又不會因為學生多就漲價，什麼爛理由」、「我們是扣除過年，沒有扣除國定假日，1月算3分之2費用，2月算半個月費用」、「我們家的安親費繳到1/19」、「年假期間沒去上課的那一個禮拜，應該不能收費才對」、「一月份有變少+1」。