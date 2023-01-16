九族文化村櫻花季期間，共有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花，讓遊客拍美照。(Klook提供)

高雄遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的花旗木，可在半露天湯屋邊泡湯邊賞櫻。(Klook提供)

「上帝的部落」司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。(Klook提供)

全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。(Klook提供)

粉紅風暴即將來襲！農曆年後，人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，是捕捉春季限定美景的好時機，旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook特搜5大賞櫻提案，讓櫻花控根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣。

粉色系露營體驗 與櫻花共眠浪漫破表

近幾年，全台興起露營熱潮，喜歡與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，可考慮來場露營兼賞花之旅，白天在營帳內欣賞粉色櫻花雨，晚上細細享受星空下的浪漫夜櫻，仙氣破表。新竹五峰愛上喜翁豪華露營區，群山環抱雲霧繚繞，宛如雲中秘境，園區種有上萬棵櫻花樹，搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

老少咸宜玩樂園 搭纜車鳥瞰櫻花美景

親子出遊首選樂園，南投九族文化村不僅可暢玩遊樂設施與欣賞原住民表演，園區內多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，更是南投有名的賞櫻景點。遊客在櫻花季期間穿梭於綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，或於夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹，大人小孩都開心。Klook釋出優惠，即日起在該平台購買樂園門票，加贈日月潭纜車來回搭乘與可愛造型棉花糖。

泡美人湯賞花旗木 粉肌粉櫻兩呼應

冷冷的天最適合泡湯，邊賞花邊泡湯，絕對稱得上是頂級享受。位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為「泰國櫻花」的花旗木，花旗木跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉，美人湯滋潤肌膚，粉肌搭粉櫻，為春天增添滿滿的少女感。

徜徉森林浴與粉色花海 夢幻場景美如畫

櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，夢幻場景美如畫作。擁有「上帝的部落」美名的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻都能看得到，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇，喜歡大自然的森林系遊客不可錯過。

日式景觀餐廳啖美食 櫻花步道散步偽出國

高雄近期成為國旅熱門地點，去年底全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，不用出國就能體驗濃濃日本風，入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動；餐廳販售販的糰子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式小點，讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，免出國的和風賞櫻體驗，預計將掀起一股打卡熱潮。