資深媒體人王淺秋。（本報資料照）

對於王浩宇稱，王世堅父親王明德就讀台大期間咬出同學及謝雪紅等人，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」對此，資深媒體人王淺秋批評，王浩宇才是發布假訊息的人。

王浩宇14日在臉書稱，王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，為追女生將「禁書」送出，結果對方隨意亂丟被查獲，最後王明德咬出同學及謝雪紅等人，為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

資深媒體人王淺秋16日在中天電視《大新聞大爆掛》批評，王浩宇才是發布假訊息的頭號人物。對於王浩宇稱「最後同學都死了」，王淺秋反駁，大部分人都還健在。

新黨市議員侯漢廷表示，王明德當時是成功中學共產黨支部的書記，所以有在推廣《光明報》。有一種說法是他在追求一位女生，但被女生的家人舉報，政府就循線追查。後來的檔案揭密，爆料者不是王明德，而是姚清澤，一路追查到鍾浩東以及最大的頭子蔡孝乾，蔡孝乾有把所有人供出來，等於是共產黨在台灣最大的地下組織，約有一五百千多人。

侯漢廷指出，這一五百千多人與北京西山公園無名英雄廣場認定的烈士名單，約有八百多人重疊。

台北市議員侯漢廷。（資料照／張穎齊攝）

侯漢廷強調，可笑的是，綠營要平反白色恐怖，就是把當時的共諜通通認為是被迫害的；但民進黨現在又到處在抓在野黨是中共同路人，不也是迫害？