男星張克帆參加電視台海選，加入團體「紅孩兒」成為主唱，團體解散後發行個人專輯，曾因投資失利欠下巨額債務，一度暫停演藝事業，後復出演藝圈，以通告藝人的身分上各大綜藝節目，2016年結婚後推掉不少節目邀約，但會透過社群平台與粉絲互動，今（16）日他突然發喪訊，透露父親驟逝，已在空軍烈士陵園與同袍們歡聚了。

張克帆今（16）日發文透露他1月2日人在上海工作，正準備出門錄影就接到父親驟逝的消息，當下他強顏歡笑把主持工作完成，準備動身回台灣卻因為在工作中染疫，必須等到康復後才能搭機返台，回台後他表示：「還好，趕上了頭七法事，今天是父親的告別式，也順利的在空軍烈士陵園，和同袍們歡聚了」。

張克帆回憶父親：「家父個性很低調，從不麻煩別人，所以後事的處理，簡單而莊重，感謝這次參與的親友，一切圓滿」，張克帆與家人一同合照，可以看到背景牆上有許多雕刻的軍機，象徵無數空軍弟兄。

張克帆婚禮，圖為張父母。（圖／中時資料照）

張克帆的父親今年80歲，過去二度中風，嚴重到無法自理生活，不斷積極復健，張克帆2016年舉行婚禮時，張爸爸克服身體不適，坐輪椅擔任主婚人，之後張爸爸中風腦梗塞，造成半身癱瘓，生活起居全由張媽媽看護照顧，且有失智的傾向，講話會比較含糊，心智也常常切換，「一下是3歲，一下靈光乍現又變回我的爸爸，照顧他前要先了解爸爸現在是幾歲。」如今喪父，許多網友紛紛送上安慰。