侯友宜去年底高票連任新北市長，為目前藍營最強諸侯，也是國民黨問鼎2024最熱門的人選。對此，媒體人韋安今（16）日看完最新的民調之後就表示，「目前看來，無論黨外比，黨內比，侯友宜都是2024的最強人選」，更強調「侯只要扮演好現在新北市長的角色，就會有更多的人民會『表態』，在2024一定會支持他」，引發討論。

韋安今日在臉書上PO出一篇「民意大爆發！『這3點』讓人民2024更加選擇支持侯友宜？」的文章表示，在去年10月，他就曾預言侯友宜2024支持度，選後就會反超賴清德，同時在今年7月，韋安也預測侯的得票，會贏過對手40萬票以上。韋安更說，「現在，侯2024的民意支持度全面領先藍綠其他人，而且在台灣人對侯『能做事、可信任、有願景』的普遍正面認知等諸多有利因素之下，他較其他人的領先差距，還會不斷地擴大，一直到明年選舉時」。

韋安更拿出台灣民意基金會發布最新民調，在國民黨陣營可能參選2024的人選中，受訪者被問到「您希望誰出線？」結果發現：36.7%侯友宜 ，28.6%郭台銘， 7.9%朱立倫；同時《美麗島電子報》12月的國政民調顯示，2024若賴、侯、柯3人競選，侯友宜以39.9％領先，賴清德34.1％、柯文哲17.7％。若侯、賴對決，侯友宜則奪下51.4％支持度，賴清德僅獲35.7％。因此這讓韋安直言，「目前看來，無論黨外比，黨內比，侯友宜都是2024的最強人選」。

韋安更指出，之所以侯友宜連任市長之後，民意對他參選2024的支持度，就力壓黨內外的競爭者，其原因有三，分別是「能做事、可信任、有願景」，所以才會在2024民調中，表達這麼高的支持度。韋安最後更說，「侯只要扮演好現在新北市長的角色，2023繼續努力拚市政。把該做的事情做得越多越好，用行動來證明自己的實力和能力。就會有更多的人民會『表態』，在2024一定會支持他。而未來，侯在2024也會靠著政績，『團結人民』、『台灣共好』的淳樸論述和願景，像在這次九合一中，再次超越自己，贏得勝利」。