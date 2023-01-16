台南市議員李宗霖今（16日）早稱，不滿一款中國大陸的螺螄粉產品上面印有「你是中國人，我也是中國人」的標語，經濟部國貿局稍早對此回應，台灣目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，強調依現行規定，中國大陸製粉條類產品均不准進口，要求所有實體通路及電商平台立即下架。該說法一傳到PTT馬上引起熱議，有網友直接反嗆，「ECFA不停？」。

經濟部指出，坊間現在販售的「螺螄粉」已涉及違反進出口等有關法令，並表明中國大陸製粉條類產品，如中式麵條、寬平麵條、米粉條等在台灣都屬不准進口。部過該部也稱，現在經濟部已召開經跨部會協調，對市售螺螄粉查處事宜進行討論，另海關若查獲中國大陸製「螺螄粉」食品，民眾若有涉及私運或虛報，得依海關緝私條例相關規定裁罰，沒收貨品及罰鍰，進口人行為嚴重者可廢止廠商登記資格。

PTT鄉民看到該篇報導後，紛紛嘲諷「黨就是這麼鴨霸」、「吃東西也能統戰？」、「塔綠班繼續挑釁阿」、「這黨有病」、「超爽ㄉ拜託早點斷糖衣毒藥」、「笑死，這政府好意思說食安」、「ECFA不停？」、「我覺得拜媽祖過新年也是統戰，快禁止」、「沒競爭力怪東怪西」。

不過也有部分網友認為螺螄粉被禁也沒差，稱「類似米粉的東西」、「抗中保台，在那吃什麼」、「台灣不少攤販也賣這些」、「賣多久了，現在禁是？」。除此之外，有一些網友則從不同角度提出見解，「連吃個螺螄粉都要台灣價值」、「搞得有點好奇了」、「笑死，自由民主的台灣」。