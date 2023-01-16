台灣基進黨台南市議員李宗霖指出，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人」，讓「螺螄粉下架」成為熱議話題。臉書粉專「興趣使然的路人」對此指出，其實是對岸多年前就已經存在的罐頭情話，硬要把這個說成統戰真的有點牽強。另一粉專「政客爽」更直指總統蔡英文任陸委會主委時曾說「我是中國人，因為我是念中國書長大的」，狠酸打臉炒作此議題者。

李宗霖在臉書指控，近期有一款中國大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰意味濃厚的文字。李宗霖質疑，當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？

經濟部國際貿易局指出，依現行規定，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。海關查獲中國大陸製「螺螄粉」食品，如有涉及私運或虛報，均依海關緝私條例相關規定裁罰，沒入貨品及處以罰鍰，並將進口人移由本部貿易局依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例處以停權2個月至1年，嚴重者可廢止廠商登記資格。

「恭喜台南議員李宗霖登上微博熱搜第二名～」興趣使然的路人今(16日)在臉書發文開酸表示：這位基進党同志應該一輩子都想不到，自己在對岸的知名度竟然有一天會遠遠超過他在台灣的知名度。為什麼到現在都還沒有媒體發現『你是中国人我也是中国人，四舍五入一下，你就是我的人』其實是對岸多年前就已經存在的罐頭情話？「硬要把這個說成統戰真的有點牽強耶～」附圖中可見2018、朋友圈18句最美情話等字樣。

政客爽則反諷：太可怕了，中共居然想用螺絲粉統戰台灣！不過，基進黨應該先要求自稱是中國人的蔡英文下台，應該要痛批民進黨還不修憲，畢竟中華民國憲法就是中國憲法。這兩點請盡快處理，要先安內才能攘外，「趕快清除黨國遺毒蔡英文，快！」附圖中可見時任陸委會主委主委蔡英文曾說「我沒有說我是中國人有什麼不好」、「我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育」。