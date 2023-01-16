女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐後，多次被外界戲稱是「豪門生子工具」，2022年7月向佐還被狗仔爆料出軌N次，及視訊辣妹的畫面流出，他沒做任何回應就神隱，兩人婚姻相當不被看好。時隔半年向佐才在向太與郭碧婷慶生派對上露面，今（16）日晚間在IG文祝老婆生日快樂，讓網友很驚喜，因為連向華強壽宴他都未曾現身，直言：「郭碧婷熬出頭了」。

向佐今（16）日晚間主動示愛，在鮮少更新的IG發文告白郭碧婷，祝她生日快樂後還用17顆愛心符號，最後甜蜜地說：「我愛你，老婆」，還放上與老婆、女兒、兒子的合照，讓粉絲們無預警被閃瞎。

而向佐這番甜蜜宣言讓網友都嚇了一跳，因為向佐在性醜聞後，不管是女兒生日、兒子百日宴和父親向華強壽宴，他都沒有出現，連社群發文說生日快樂之類的都沒有；如今只在郭碧婷生日現身，讓原本不看好郭碧婷能端好豪門飯碗的網友，都反過來大讚，「郭碧婷以後不苦了」、「她就向太接班人」、「熬出頭了，希望向佐真的要好好對她」。

其實向太的助理在社群上發文，透露昨（15）日生日的向太與今日生日的郭碧婷一起慶生，並曬出向華強、向太、向佐、郭碧婷和一對兒女的全家福，就引起熱烈討論；而向佐在疑似出軌事件後總算露面，照片中臉上掛著燦爛笑容，大手更摟住郭碧婷，看似成功挽救婚姻危機了。