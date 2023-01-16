桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮，兔年重啟「拜頭香」送金幣活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮除夕夜「拜頭香」活動，前2年因疫情停辦，今年恢復舉辦「兔年迎春祈福拜頭香活動」、活動於1月21日除夕夜10：30開始，現場同時舉辦信眾拍照打卡送「轉運招財錢母」金幣的活動、限量888組、送完為止。

桃園大廟主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮因疫情停辦二年拜頭香活動，今年恢復辦理「拜頭香」，除夕夜並邀請市長張善政與信眾一起「拜頭香」，現場還有財神爺、幸運兔陪信眾拍照，只要打卡就送「轉運招財錢母」金幣一組。

簡征潭表示、每逢除夕夜全台有很多廟宇都會舉辦拜頭香的活動，許多信眾都會爭搶頭香、想搶頭香得好運，但在爭搶頭香的過程太激烈就容易造成安全的問題，桃園大廟拜頭香有別於其他廟宇搶頭香的方式，避免搶頭香造成安全問題、因此安排頭香人人拜、同享福份的方式，讓大家都是頭香得主，這也是桃園大廟拜頭香的特色「拜頭香不用搶·人人都是頭香」，歡迎信眾大德1月21日除夕夜晚上10：30闔家蒞臨桃園大廟參加～兔年迎春祈福「拜頭香」活動，祈求兔年幸福、平安、健康、玉兔迎春旺全年。

桃園大廟景福宮，新春祈福點燈、安太歲燈、祈安禮斗已開始辦理，兔年需安太歲生肖：兔、雞、鼠，桃園大廟今年特別舉辦「點燈摸彩」的活動、獎項多有聖王公金牌、電動機車等大獎，歡迎來桃園大廟祈福點燈就有機會中大獎，桃園大廟兔年「補春運」也已經開始，歡迎信眾大德春節來桃園大廟景福宮辦理「補春運」、祈求闔家平安。