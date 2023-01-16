中央銀行公布2022年12月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣78.17億元（以下單位均人民幣）或3.85％，來到1,952.05億元，跌破2,000億元大關，為2014年1月的2,145.22億元以來的9年新低。

外匯指定銀行（DBU）月減58.66億元或3.4％至1,665.23億元、為2014年2月來的近九年新低，其中個人戶已連續22個月減少。

2022年12月的國際金融業務分行（OBU）餘額286.82億元，減少19.51億元或6.36％。