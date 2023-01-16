台中市東光園路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，釀成2死1傷，肇事47歲劉姓男駕駛疑闖紅燈後撞上2輛機車後棄車逃逸，深夜在烏日區友人家落網，檢方今天晚間複訊後，認為他涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死及肇事逃逸等重罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中市東區振興路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，47歲劉姓男子駕駛自小客車，行經案發路口時疑似逆向、高速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後即棄車逃逸，造成66歲葉男及37歲的連女傷重不治，38歲連女受開放性骨折，仍住院治療中。

無照的劉男有酒駕、毒品等前科，他肇事後棄車搭乘小黃逃逸，要求不知情的司機繞路製造逃亡斷點，最後躲在烏日區不知情的友人家，警方循線在案發後3個多小時將他逮捕到案，劉男因車禍左腿受傷，警方協助就醫，訊問後移送地檢，劉男上警車前喊說「對不起，我做錯了！」。

檢察官會同法醫16日下午到台中市生命禮儀所崇德館相驗，死者家屬到場悲痛認屍，無駕、逆向又肇逃的劉男原本被警車帶到館內進行複訊，因葉男女兒10多名友人聞訊到場氣憤樣當面質問他「為何要逆向？當時是要做什麼？」，警方為防雙方發生衝突，未讓張男下車，就原車移送地檢署偵辦。

檢方晚間複訊後，認定劉男涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死、肇事致人於死後逃逸及過失傷害等罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，且所犯為5年以上重罪，有羈押之原因，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。