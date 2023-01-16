民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當，同時外界也猜測恐怕陳建仁也會參選未來的2024。而近日就有一份最新的民調指出，有49％的民眾認為，「賴清德當選黨主席，會對2024總統大選選情產生影響」，有20.9％民眾認為並不會，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》16日起進行網路民調，針對賴清德當選民進黨黨主席，台灣民眾對這件事情的看法，截至16日晚間23時，已有約2萬6500人參與投票。對於「你認為賴清德當選，會對2024總統大選選情產生影響嗎？」，有11.6％的民眾認為「影響極大」、有20.4％的民眾認為「有所影響」、有17.0％的民眾認為「影響甚微」、有20.9％的民眾認為「毫無影響」、另也有30.1％的民眾認為「不知道／沒意見」

該民調也調查了「你對賴清德當選民進黨黨魁的結果滿意嗎？」，有19.3％的民眾認為「非常滿意」、有44.2％民眾認為「還算滿意」、有8.7％民眾認為「不太滿意」、有11.9％民眾認為「完全不滿意」、另有37.4％民眾認為「不知道／沒意見」。