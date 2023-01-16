據長期關注中國人口問題的美國華裔人口專家易富賢表示，大陸國家統計局將於17日上午10點發布人口數據，宣布中國在2022年開始出現人口負增長。雖然中國與聯合國的社會學家多年前已預期到人口負增長必然會出現，但在2022出現負增長比中國官方預測的時間提前了9年，比聯合國在2019年預測的提前了10年。而這項極具重要意義的人口增長拐點，也會是中國社會經濟和世界地緣政治、地緣經濟的拐點。

《大國空巢》一書作者易富賢16日晚間在推特發文指出，北京將在1月17日上午10點公佈重磅新聞，宣布中國人口在2022年已開始出現負增長，這個時間點比官方預測提前9年，比聯合國2019年預測提前10年。

易富賢認為，中國實際的人口出現負增長的拐點在2018年已經出現，當年官方公布出生人數約950萬（實際只約800萬）、死亡 1020-1050 萬（低估）。他張調，人口拐點是中國幾千年歷史的拐點，也是中國的社會經濟和世界地緣政治、地緣經濟的拐點。

另據《香港01》指出，按往年慣例，2022年中國人口數據將在此次發布會上公布。上一次在2022年1月17日召開的新聞發布會上，大陸國家統計局發布2021年全國人口數據，顯示直至2021年末，中國人口共14.13億人，自然增率為0.34%。但是這2年來，有多位人口和經濟學家都做出預測，2022年或最晚不超過2023年，中國人口將出現負增長。

據《界面新聞》報導，中國人民大學社會與人口學院教授宋健在中國人口學會主辦的「人口負增長及其應對策略」研討會上指出，由於出生率低迷，中國人口負增長到來的時間要比預期更早，人口總量達峰時間也不斷被提前，相應的人口峰值則不斷下調。

陸媒《第一財經》則報導說，在中國社會科學院社會保障論壇上，社科院原副院長蔡昉表示，中國人口規模已在2022年達到峰值，比預期早很多。這意味著2023年開始，中國將進入人口負增長的時代。

報導指出，中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛也將人口出現負增長的時間提早到2022年，他利用2020年人口普查數據對未來80年中國人口增長和老齡化趨勢進行預測，結果發現2021年中國人口將達到峰值，2022年起開始進入負增長階段，並呈現階段性加速趨勢。