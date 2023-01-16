對於男生來說，難免因為日常生活中的各種刺激出現生理反應。一位女高中生表示，某天她蹲在地上，抬頭看著暗戀的男同學，沒想到男同學就這樣勃起了，讓她好奇「青春期有那麼容易嗎？」對此，有內行人認為，「因為妳蹲著，他聯想到女生在下面吃GG的角度了」，專業分析讓許多網友直呼是解答。

原PO在Dcard發文分享，當時她一邊蹲著吃鯛魚燒，一邊和一群班上同學們聊天，沒想到抬頭看著暗戀的男同學時，對方就這樣突然勃起，急忙轉頭抱著外套衝去洗手間，讓她直呼「青春期有那麼容易嗎？」原PO指出，雖然其他人都覺得她沒有發現，但她其實覺得很害羞，「我真的不知道以後怎麼面對他啊」。

對此，許多人紛紛回應，「阿就是因為青春期才很容易…」、「我幫男生平反一下 其實不一定有性幻想就會勃起，有時候沒想什麼或摩擦到也會」、「妳蹲著肯定是胸部走光」、「高中正常啦，有時候稍微磨擦到就勃起」、「這很正常，基本生理反應而已⋯」。

有專業女網友則分析，「因為你蹲著，他聯想到女生在下面吃GG的角度了」，讓不少人拜服「姐姐就是不一樣」、「專業惹」、「妳為啥這麼了解」、「精闢」。