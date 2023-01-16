王浩宇。（資料照片）

對於王浩宇稱王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，最後出同學及謝雪紅等人，前立委郭正亮指出，真正破案關鍵是姚清澤，不是王明德。郭正亮批評，跟人吵架吵不贏，去扯別人的爸爸，更何況還搞錯，「這表示你實在太差了！」

王浩宇14日在臉書稱，王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，為追女生將「禁書」送出，結果對方隨意亂丟被查獲，最後王明德咬出同學及謝雪紅等人，為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

前立委估正亮16日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，光明報事件最有名的就是王世堅的爸爸以及前央行總裁許遠東。王浩宇的版本是谷正文的版本，谷正文有破獲光明報部分人士，他退休之後接受媒體訪問，吹牛說這兩個人士他抓的，所以王世堅爸爸變成好像是主謀。

郭正亮披露，有人去查官方文件，真正破案關鍵是姚清澤，不是王明德。為何會提到王明德？「因為谷正文在吹牛的時候，王世堅那時候已經很紅了，就要去扯說『你看王世堅他爸爸就是我抓的』，結果就傳成這個樣子」郭正亮解釋。

郭正亮批評，跟人吵架吵不贏，去扯別人的爸爸，更何況還搞錯，「這表示你實在太差了！我都故意不想講那個人的名字！」