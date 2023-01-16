美國將對台軍售「火山陸上機動布雷系統（Volcano）」，宣稱讓我國軍戰時在台灣灘岸執行區域阻絕。國民黨立委賴士葆質疑，「蔡政府真的要採購，且在台灣本島布置這種可能遺害子孫的地雷系統嗎？」他質疑此舉無異告訴國人，日後不用上戰場的百姓也要擔憂地雷就在家園，並明示台灣未來將進入巷戰，屆時台灣人傷亡無數，民生經濟也將被徹底摧毀。

賴士葆在臉書指出，蔡英文執政將近7年，力行抗中親美的政策，快速把台灣推到戰爭的邊緣，造成不保台卻害台的後果。檢視台灣的國防防禦都是按照美國的計畫節奏在進行，紐時在去年10月引述美國官員的談話說，美國軍事補給台灣不若在烏克蘭一樣便利，所以要提供台灣足夠的軍備，在外面軍援抵達之前可以自我抵抗防衛，於是台灣成了軍備火藥庫。

他說，在共軍密集在台海演習之後，美國加緊打造台灣建立龐大的武器庫存，拜登更是簽訂《2023國防授權法》，加快對台軍售，打造台灣成為應變區域軍事戰爭的武器庫，今天媒體報導即將售我火山陸上機動佈雷系統，引起各界憂心。2006年，立法院通過立法在金馬地區加速排雷以免傷及無辜百姓，現在兩岸兵凶戰危，必須在所不惜超越可能傷及平民百姓的人道考量，因為戰火極可能在我們的家園，部署地雷是必要之惡，無視國際人權團體禁絕使用戰防雷的呼籲。

賴士葆說，蔡政府聽不見年輕人和其家屬的嗚咽，兵役期延長為一年不是他們最憂心的事情，可能面對殘酷無情的戰火才是他們心中最大的隱憂，這種關乎生死存亡的恐懼，絕非給予役男津貼補助可弭平，蔡英文錯以為用錢就可以擺平所有的事情，現在連不用上戰場的百姓也要憂心地雷就在家園，而不是決戰境外。