民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，現在也傳出，前副總統陳建仁可能出任行政院長。對此，前立委郭正亮15日就表示，「賴清德當上黨主席後要思考的是『一個月內要拿出什麼成績』，而陳建仁一但接上閣揆之後就會迅速補血」，郭正亮更直言，「比較麻煩的是陳建仁做了2個月閣揆之後，起心動念想選2024怎麼辦？」引發討論。

郭正亮15日在網路節目《新聞大白話》中指出，「陳建仁雖然現在民調不好，陳建仁跟賴清德有很大落差，但接上閣揆之後就會迅速補血，因為那個位置就是有權力的位置，就要看他的企圖心，是不是一定不選？若是不選就變成黨、政之間就要迅速進入磨合狀態，就要全力幫賴清德推動他的改革方案，不只陳建仁自己，部長也是」。

郭正亮更指出最大的麻煩在於，「若是陳建仁做了2個月的閣揆之後，起心動念想選2024怎麼辦？因為有了權力之後很多想法會不一樣」，郭正亮最後也坦言，所以到3月看民調會比較準確，「首先賴清德應該要思考的是，他上任之後，在很短的時間一個月內要拿出什麼成績，因為人家急著想要看你做什麼事，對新竹大秘寶、台南賄選案是不是會有比較快的司法力量介入，一個月內就會有人對他作出評價」。