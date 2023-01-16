新北市三峽區中山路與仁愛街的T字路口，日前發生一起超誇張車禍，有輛休旅車從閃紅燈路口要左轉，疑似視線死角，未注意左手邊還有1輛機車在等待穿越路口，該輛休旅車竟直接左切「騎上機車」，嚇得機車騎士趕緊跳車往後退；對此，網友酸爆「他的A柱跟梁柱一樣粗」、「對，又是A柱，脖子都動不了」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段16秒影片，其拍攝地點位於新北市三峽區中山路與仁愛街的T字路口，從駕駛的行車紀錄器可見，前方有輛休旅車欲左轉閃紅燈的路口，疑視線死角，竟然直接「騎上」路口1輛機車，嚇得騎士趕緊跳車往後退。

影片一出，網友紛紛留言表示「撞到煞車燈才亮」、「閃紅燈是支線，必須讓閃黃燈的車輛先通過，所以第一步就違規了」、「也太刺激了」、「我就不相信他眼瞎沒看到」、「幹線讓支線，直行車讓轉彎車，結果還是撞...」、「他的A柱跟梁柱一樣粗」、「未到中心處就轉，閃紅燈的還不讓閃黃燈的，整個路口根本你家開的」、「對，又是A柱，脖子都動不了」。