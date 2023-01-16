美國股市今（1日16日）天適逢馬丁路德金紀念日休市一天，明（17）日恢復正常交易，除了三大指數，包含紐約商品交易所原油和黃金在內，都不會有常規交易或結算。另美國經濟自2023年以來，不但通膨數據趨緩，薪資成長的速度也呈現向下的趨勢，可說當前景氣還不錯。

另本週較值得關注的地方，美國政府將於19日達到國會批准的債務上限，儘管屆時可以採取緊急措施讓債務系統繼續運作，但預估也只能稱到6月底。另世界經濟論壇將在本周開幕，地點在瑞士達沃斯（Davos），據了解，中、俄目前皆未派代表團參加。此外，原油價格近期輕微下跌，歐洲天然氣價格也持續走低。

前一個交易日漲跌，道瓊工業指數上漲112.64點（或0.33%），收34,302.61點；那斯達克指數上漲78.05點（或0.71%），收11,079.16點；標普500指上漲15.92 點（或0.40%），收3,999.09點；費城半導體指數上漲11.01點（或0.39%），收2,800.66點。