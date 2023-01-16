美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，引發國人憂慮。地雷在國際上早被視為高度不道德武器。但綠委趙天麟竟說並非所有地雷都「不道德」，美國出售的是可以分三段式自毀、進步的地雷系統。國民黨新北市議員葉元之16日在《國民大會》節目強調，地雷不長眼睛，不會只針對敵人，也會傷到自己人，民進黨與其幫地雷解釋，不如好好想出避戰做法才能保護國人。

「為什麼不能用毒氣跟化學武器？因為會傷害平民嘛。」葉元之表示，戰爭時不可以傷害平民，傷害平民是不道德的，理由非常簡單。現在美國賣給我們這些地雷，我們就要買？他們(綠營)要去合法化：這些地雷不會不道德！「欸！可是我想問一下，這個地雷不會誤傷到平民嗎？」

葉元之說，大家都知道，只要炸彈加上雷管（引爆裝置），就是絕對不會安全，今天你雖然說會有自毀裝置，可是百分之一百嗎？萬一有幾顆它沒有自毀，在那邊，如果有我們的平民走過去，被炸到，這個東西是誰要負責？地雷不會長眼睛，它不會只有針對敵人，它也會傷到自己人。

主持人指出，金門有一位82歲的陳張麗玉女士，她以前非常漂亮，是小島之花，但17歲時在海邊誤踩雷，右腿炸爛，一輩子都很窮苦，有一陣子只能跳地行走，後來成為終身反地雷大使。83歲的李錫盛，19歲在農路上踩雷，遇砲襲後，受傷的腳受到二度傷害，後送台灣被丟在沙灘，回金門後成為反地雷終身志工。雖然戰防雷非渥太華公約限制的人員殺傷雷，但華府人權觀察組織爭取將戰防雷列入禁止範圍。

葉元之強調，李錫盛是在上山找他媽媽的回程中踩到地雷，2分鐘後爆炸，踩到時的恐懼是難以言喻的。「你現在買這東西到底要幹嘛啦！」優先順序也不是排在第一個，不是說美國給我們、我們就要，民進黨花那麼多時間解釋為什麼要買地雷，不如好好想一些避戰的做法，才能保護我們的國人。