台北車站K區經營權，誠品確定出局了，因為東森購物於上周四(12日)得知消息，確定接手誠品、取得台北車站K區地下街的經營權。

台北車站K區5000坪空間，每年平均4000萬人次進出，疫情前台北車站K區一年營收6億，疫情3年期間，平均一年營收4億， 東森購物預計4月1日接手台北車站K區經營 ，除既有美食廠商外 ，還將投入更多複合功能，台北車站K區經常有許多年輕學子在現場排練舞蹈及舉辦活動。

東森購物承諾，取得經營權後，將提供更多活動及服務滿足年輕同學展現青春活力的空間 ，並將評估提供外籍移工固定聚會的友善空間。東森購物20多年來會員滿意度維持在90％以上 ，未來東森購物在台北車站K區仍將秉持對會員更多更便利更好的服務。也將積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場及高速公路休息站等營運機會。

東森集團日前宣布旗下各企業年終獎最高五個月，其中，東森購物年終5個月最高，東森國際最高可領4.8個月年終；東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。總計2022年全集團發出的年終獎金就多達6億元，其中東森購物就發出獎金3.9億，佔了稅後淨利26％，打破台灣零售業的紀錄。

東森集團總裁王令麟在尾牙上，深深感謝東森5000位同仁對集團去年的努力辛勤貢獻，也表示過去連續3年疫情，對零售及媒體市場產生巨大影響，感謝上帝給予超前的眼光和行動力，讓東森能夠快速的轉入線下事業，無論是家外媒體，分眾，東森廣場，都看到好成績，2023年期許東森集團以三個字，即變！變！

變！東森要大舉邁向線下，同時獲取新客，做出領先市場的各種OMO商模。

東森集團尾牙今年不但祭出摸彩總獎品共計3510萬元，席開近400桌，表演卡司陣容更是大咖雲集，除了邀請到綜藝天王吳宗憲、林宥嘉以及911、畢書盡、李聖傑、家家、唱跳小天后Miusa等實力歌手，還有鄭可強、ACE等多位聲林之王歌手到場熱唱，許多東森同仁衝到舞台邊，宛如一場小型演唱會。