歷時17年醞釀，前副總統連戰明天將出版《連戰回憶錄》，記述他從國民黨內黨政要員，到卸任後推動兩岸和平交流的過往，整部著作重現國民黨過往主政時期，帶領台灣、中華民國走向蓬勃發展，不斷推進兩岸和平，宛如濃縮版台灣現代史。

引人關注的是，書中提到連戰過往與前總統馬英九互動，諸如白曉燕命案後馬請辭政務委員導致內閣改組、馬曾允諾當選總統後要重啟三一九槍擊案調查卻未兌現、連曾建議簽兩岸和平協議遭馬婉拒等往事。

連戰辦公室主任彭國省接受本報訪問時表示，連戰在回憶錄的「跋」提到，寫回憶錄並沒有調侃、臧否任何人或事，也沒下註解，只忠實著述當時氛圍與事件紀錄，面對自己走過的歲月，檢討自己工作奉獻，分享讀者。連戰在「跋」中還特別感謝馬英九連續五年亞太經合會議（APEC）託他代表參與的信任與託付，也感謝馬在任內實現和平之旅五大願景。彭強調，「連戰對馬英九沒有意見」。

據悉，連戰2月7日將在經國七海文化園區舉辦新書發表會，僅邀五人致詞，第1位就是馬英九，另四位則是國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄，以及出生台南市的台灣史學家鄭喜夫。

彭國省認為，《連戰回憶錄》想傳達一段台灣現代史，講述過去國民黨執政時，是如何去規畫國家長遠發展，怎樣處心積慮的為國家長治久安推動政務，台灣曾經非常輝煌過，就是有了這一群推動政務的政治菁英，幾思廣義為台灣努力。

他說，連戰在回憶錄坦然指出，國民黨主政時，其與政府團隊所做的一切只有一個目標，就是為國家好、讓下一代更好，內容講述國民黨執政時如何規畫國家發展，為國家長治久安推動政務、制定政策方向，完全攤在陽光下供世人檢驗，也讓大家對比現在執政黨，是否有今非昔比之感。也希望大家從中對例如兩岸關係，能有一些重新思考。

彭國省指出，連戰在回憶錄中也坦然指出，國民黨主政時，連與政府團隊所做的一切只有一個目標，就是為了國家好，也希望藉由回憶錄中理念的傳達，讓這一代活出更多的意義，成為更好的一代。

彭國省說，連戰從卸任國民黨主席起（2005年）就著手籌備回憶錄撰寫，花超過15年時間，過程中妻子連方瑀也扮演重要角色，共同校正回憶錄內容，還把連戰在行政院長任內重要施政狀況共同回憶一遍，連戰病癒後也常鼓勵與陪伴。

他表示，《連戰回憶錄》原預定去年4月出版，但後來因連身體狀況，把出書計畫後延，直到去年底身體稍微康復時，又因為連關心的世界與台灣局勢有一些改變，認為回憶錄可再加點豐富內容，才重啟校稿與補錄。

彭國省舉例，比如俄烏戰爭、地方九合一選舉結果，連戰都有自己的看法，也因此在回憶錄中也不斷做一些增加；而為讓回憶錄更臻完整，連戰也從頭校一次稿，看有哪些不足或可再充實的地方，對這本回憶錄的用心非常謹慎、嚴謹。

彭國省認為，這本回憶錄也反映連戰做任何事情，都很詳實、精準，就像當時連要到北京大學演講，寫作講稿時為瞭解位於紐約的聯合國大廈前一尊終結戰爭雕塑，還請過去老同事幫忙把雕塑背後文字拍攝下來，越洋傳真供他寫作參考。