哪個國家民眾最愛購買奢侈品？根據摩根士丹利發布的調查報告指出，去年韓國民眾平均每人花在奢侈品的金額約為325美元，讓它擊敗美、中兩國，成為全球奢侈品人均支出最高的國家。

報告顯示，去年韓國民眾花費在奢侈品的總金額年增24％到168億美元，至於人均消費額則為325美元，遠超出中國的55美元與美國的280美元。

奢侈品品牌在韓國也出現強勁的銷售。專門銷售高檔戶外運動裝備的Moncler指出，去年第二季在韓國營收比疫情前增加逾倍。此外旗下擁有卡地亞與萬寶龍等品牌的歷峰集團（Richemont Group）也提到，去年在韓國銷售出現兩位數的增長。

此外普拉達（Prada）提到，去年受到中國封控影響，導致業績下滑7％。不過它補充若不是在韓國與東南亞市場的獲利良好，公司的損失恐將還會更大。

摩根士丹利解釋，韓國消費者之所以對奢侈品有如此強勁需求，主要是受到購買能力增加與希望透過奢侈品向外界彰顯個人社會地位的渴望有關。它在報告中提及，「相較於其他國家，外表及經濟成就更能引發韓國消費者的共鳴。」

炫富在韓國社會也更容易獲得接受。根據麥肯錫的調查發現，只有22％的韓國受訪者認為炫耀奢侈品是沒品味的行為，低於日本的45％與中國的38％。

此外家庭財富增加也帶動對奢侈品的需求升高。韓國央行的統計指出，韓國家庭淨資產在2021年增長11％，當中有76％是來自不動產，自2020年起韓國房價就出現飛漲，不過最近數月已開始出現下修。

奢侈品業者還懂得善加利用韓國偶像來進一步刺激當地買氣。摩根士丹利在報告中提及，幾乎所有韓國名人都是奢侈品品牌的形象大使，像是Fendi與韓星李敏鎬、香奈兒與說唱歌手權志龍都有合作關係。