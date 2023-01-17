1月16日威力彩頭獎金額5.2億元在苗栗縣公館鄉五谷村15鄰182號1樓的金旺投注站開出，由一人獨得。威力彩下期（1/19）實施加碼，頭獎上看2.2億元。

苗縣即日起至2／15「這些族群」免費領快篩 預估4萬多人受惠
馬上來對獎！威力彩頭獎上看破5億 對中這7碼新年都笑醒
苗縣第8屆施情畫義 買藝品助弱勢
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