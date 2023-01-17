威力彩頭獎5.2億元一人獨得 獎落苗栗縣公館鄉 02:162023/01/17 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1月16日威力彩頭獎金額5.2億元在苗栗縣公館鄉五谷村15鄰182號1樓的金旺投注站開出，由一人獨得。威力彩下期（1/19）實施加碼，頭獎上看2.2億元。 苗縣即日起至2／15「這些族群」免費領快篩 預估4萬多人受惠 馬上來對獎！威力彩頭獎上看破5億 對中這7碼新年都笑醒 苗縣第8屆施情畫義 買藝品助弱勢 #威力彩頭獎 #一人獨得 #苗栗縣 #公館鄉 #獎落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》苗栗無照男開牌照註銷車硬上路 拒檢闖紅燈還逆向逃逸遭罰5萬元 16:262023/01/15 社會 苗栗縣務會議邀請鄉鎮市長列席 熱烈交流地方建設發展 12:382023/01/10 政治 大湖農會慶祝農民節 鍾東錦期盼加強農業活動推廣 15:462023/01/12 寶島 苗栗縣泰雅賽夏假日藝文活動 今年有127場原住民展演 15:342023/01/09 寶島 苗栗縣各界春節慰問國軍官兵 頒發51萬5千元加菜金 17:022023/01/16 政治 供給過剩芋頭跌價3成多 苗縣公館農會加強行銷護農民心血 14:402023/01/12 寶島 苗栗市長邱鎮軍捐選票補助款120萬元 送暖15個社福團體 15:382023/01/06 寶島 苗縣政府頒發留縣升學績優獎學金 32名學子受惠 15:212023/01/13 寶島 全國僅6人合格 苗栗市小學老師通過客語高級認證 16:192023/01/16 寶島 苗縣公館芋頭價跌 展售促銷 04:102023/01/13 地方新聞 苗栗縣長鍾東錦會勘 南庄鄉苗124乙線拓寬工程 14:582023/01/11 寶島 大學學測12日開放看考場 苗栗縣1480位考生應試 13:192023/01/11 生活 苗栗政壇和解露曙光 鍾東錦劉政鴻同台合唱 04:102023/01/08 地方新聞 苗栗縣警局守護民眾過好年 09:002023/01/16 寶島 徐耀昌為鍾東錦站台 暫緩處理 04:102023/01/13 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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