看好即將來到的連續十天舊曆年假，台南大遠百與台南北汕尾鹿耳門天后宮、臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮等7間廟宇合作，推出「七廟天官賜福」吉祥物；此外，大年初一再推出「玉兔迎豐年新春福袋」，並以每袋售價現金1000元，限量500袋，並以每袋價值超過千元，袋袋通通都有獎，吸引排隊人潮。

走過疫情嚴竣的考驗，今年台南大遠百在兔年的新春期間，首次與台南北汕尾鹿耳門天后宮、臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟、臺灣祀典武廟、五顯大帝開基祖廟彰化大村埤腳五通宮、台南祀典大天后宮、台南開基玉皇宮等7間廟宇合作。

從1月22日大年初一起至1月27日大年初六，以及2月29日大年初八，憑全館當日單筆消費188元之發票即可兌換「七廟天官賜福」吉祥物，每日限量100份；初一到初六有「新春財神PK擂台賽」，現場還能和財神爺互動，獲開運小物。

台南大遠百店長徐聖彬表示，今年玉兔迎豐年新春福袋採現場排隊方式，祭出雙重抽獎活動，只賺不賠，絕對超值，袋袋再送台南遠東香格里拉500元餐飲優惠券，另外還有金大尉、木火牛排、義式屋古拉爵、涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽以及樂檸漢堡等五家餐飲優惠券，每袋價值超過千元。

大年初一推出「玉兔，新春買福袋添好運，台南大遠百1月22日，民眾早上9點30分可於1樓廣場現場排隊，並發放號碼牌，每人每張號碼牌限購買一份，每袋售價現金1000元，限量500袋，在該新春福袋中，計有第一重基本獎商品券1000元＋100元餐飲十足券，第二重好運獎再抽頭獎遠東百貨商品券五萬元一名、二獎APPLE iPhone 14 128G（紫）價值27900元一名、三獎APPLE AirPods Pro第二代價值7490元一名、四獎蕾莉歐超音波香氛水氧機甜蜜情話（粉）5800元一名、五獎伊萊克斯5公升健康氣炸鍋價值3990元一名等獎項，將抽出17名好運獎。